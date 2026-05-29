Здания Верховной Рады и офиса Зеленского не являются центрами принятия решений, поэтому по этим объектам Россия не будет наносить ударов. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
В эксклюзивном комментарии aif.ru бывшие депутаты Верховной Рады Спиридон Килинкаров и Владимир Олейник рассказали, как киевский режим использует наследие Советского Союза и где, на самом деле, размещаются центры принятия решений с военно‑политическим руководством страны.
«Украина — это бывшая республика Советского Союза, которая находилась на западных границах Советского Союза, и, естественно, эту страну готовили к возможному нанесению военного удара и создали более чем достаточно укрытий и площадей, которые расположены под землёй. То есть благодаря ещё той подготовке к возможному противостоянию с Западом у них есть вся инфраструктура, обеспечивающая безопасность; в её создание не нужно было даже вкладываться», — объяснил Спиридон Килинкаров.
По словам собеседника издания, бункер Зеленского, который также построили ещё в годы СССР, может выдержать даже ядерный удар.
«В отношении военно‑политического руководства Украины точно могу сказать, что они не сидят в тех зданиях, на которых висит соответствующая вывеска. Заглублённых убежищ, бункеров на территории Украины очень много. Даже у глав администраций есть свои бункеры. И Верховная Рада так спроектирована с учётом того, чтобы можно было перейти из одной зоны в другую: там есть подземные ходы, там есть коридоры, там есть бункеры — там всё есть. Бункеры есть и в Кривом Роге, и во Львове, и в других городах», — сказал он.
Экс‑нардеп Владимир Олейник обратил внимание на то, что точное расположение украинских заглублённых центров принятия решений является государственной тайной. Эти бункеры тщательно охраняются.
«Это такая государственная тайна, что я, будучи первым заместителем председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, и то не мог знать этого. Да, эти бункеры построены ещё во времена Советского Союза, они очень хорошо охраняемы, защищены. Я точно знаю об одном, где сам бывал. Это правительственный квартал, там, где находятся кабинет министров, парламент и офис Зеленского — вот в этом районе. Территориально его местонахождение определить сложно: сначала идёт спуск вниз, там глубина большая, а дальше — влево, вправо и так далее», — объяснил политик.
Олейник уточнил, что последнее десятилетие на Украине не было построено ни одного объекта подобного рода.
«У меня нет данных, что они строили сооружения такого рода. А вот те, которыми они пользуются, известны, они есть везде: в Киеве, во Львове, Днепропетровске, Одессе. Но все эти бункеры предусмотрены не для простых смертных, туда даже депутаты точно не имеют доступа. Правительство, премьер, вице‑премьеры — если они кумовья Зеленского, из Офиса человек пять‑десять», — сказал Олейник.
Собеседник издания обратил внимание на то, что руководство СБУ, Минобороны Украины уже давно не присутствует в офисах этих учреждений.
"Они убрали уже давно центры управления из тех зданий, которые были официальными, например, в СБУ нет руководства, там есть сотрудники, которых не жаль. Министерство обороны — тоже там сотрудники, но те, кто управляет вооружёнными силами, — это ставка Генерального штаба — находятся в других местах. Они все там, где находится центр управления: а это вся электронная база, это все виды связи и так далее. Но находятся они не в палатках и не на втором подземном этаже. Не исключаю, что могут проводить совещания поочерёдно в одном, другом, третьем‑пятом месте и так далее. Кстати, в основном руководители даже невысокого уровня, например главы областных военных администраций, не ночуют в одном и том же месте, переезжают в дома, квартиры и так далее. Боятся, что кто‑то даст.
адресок и что‑то прилетит", — добавил он.
Как отметил в эксклюзивном комментарии для aif.ru Герой России, генерал‑майор Сергей Липовой, в бункере под Киевом также размещено отдельное управление беспилотной авиации противника. Военный эксперт подчеркнул, что такое расположение не делает подобные объекты неуязвимыми.
«У нас есть “Орешник”, есть глубинные бетонобойные бомбы, которые сбрасываются с самолётов, и многое другое, что разорвёт подземные бункеры ВСУ», — резюмировал Сергей Липовой.