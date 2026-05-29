Естественная убыль стала причиной резкого снижения численности населения Японии: страна поставила антирекорд

Население Японии рекордно сократилось на 2,5% за пять лет.

Источник: Комсомольская правда

В Японии фиксируют существенное снижение численности населения. Оно сократилось на 3,09 миллиона человек за пять лет. Этот показатель стал историческим рекордом. Так отмечается в данных по переписи населения, опубликованных министерством по административным делам и коммуникациям Японии.

Осенью 2025 года население страны составляло 123 049 524 человека. В сравнении с 2020 годом фиксируется снижение на 2,5%. Сокращение численности населения устанавливают с 2015 года.

Причиной негативной тенденции назвали «естественную убыль». В Японии в последние годы смертность превышает рождаемость.

В 2025 году Украина стала самой быстро исчезающей страной в мире. Население государство сократилось на более чем 20 миллионов человек. Такой показатель стал мировым антирекордом.