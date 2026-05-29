Естественная убыль стала причиной резкого снижения численности населения Японии: страна поставила антирекорд

В Японии фиксируют существенное снижение численности населения. Оно сократилось на 3,09 миллиона человек за пять лет. Этот показатель стал историческим рекордом. Так отмечается в данных по переписи населения, опубликованных министерством по административным делам и коммуникациям Японии.