Естественная убыль стала причиной резкого снижения численности населения Японии: страна поставила антирекорд

В Японии фиксируют существенное снижение численности населения. Оно сократилось на 3,09 миллиона человек за пять лет. Этот показатель стал историческим рекордом. Так отмечается в данных по переписи населения, опубликованных министерством по административным делам и коммуникациям Японии.
Осенью 2025 года население страны составляло 123 049 524 человека. В сравнении с 2020 годом фиксируется снижение на 2,5%. Сокращение численности населения устанавливают с 2015 года.
Причиной негативной тенденции назвали «естественную убыль». В Японии в последние годы смертность превышает рождаемость.
В 2025 году Украина стала самой быстро исчезающей страной в мире. Население государство сократилось на более чем 20 миллионов человек. Такой показатель стал мировым антирекордом.