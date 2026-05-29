Россиянам с июня грозит наказание за разговор по мобильному телефону на АЗС

Управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева рассказала, что водителям может грозить отказом в обслуживании или внесением в черные списки на заправочной станции.

НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Разговор на АЗС по телефону вне салона автомобиля с 1 июня может грозить автовладельцам отказом в обслуживании или внесением в черные списки на заправочной станции. Об этом ТАСС сообщила адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева.

МЧС и топливные операторы с 1 июня ужесточают противопожарные правила работы АЗС в соответствии с новыми требованиями. На заправках будет запрещено пользоваться телефоном у колонки вне салона авто, потому что это опасно из-за случайной искры. Исключением будет только оплата по QR-коду на терминале.

«На сегодняшний день нет отдельной статьи административной ответственности за эти нарушения, однако надо учитывать, что автозаправочные станции — это частная территория, и они вправе отказать в обслуживании, то есть не включить колонку, аннулировать оплату или потребовать освободить территорию, внести в черный список», — сказала Гребнева.

Она добавила, что не исключен и вызов полиции, если сотрудники АЗС сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. В этом случае уже сотрудники правоохранительных органов определят каким будет состав административного правонарушения.

