Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за атаки ВСУ

На выезде из Ярославля в сторону Москвы временно перекрыли движение транспорта из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
Градоначальник уточнил, что в ночь на 29 мая Ярославская область была атакована киевским режимом.
«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — написал он в мессенджере Max.
Ерваер призвал жителей региона по возможности отказаться от поездок в данном направлении или выбирать объездные маршруты.
Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ атаковали Волгоградскую область. В результате удара был поврежден многоквартирный жилой дом. Губернатор региона Андрей Бочаров уточнил, что пострадавших и возгораний не зафиксировано.