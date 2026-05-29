В День защиты детей в Хабаровске алкоголь будет под запретом

Для нарушителей закона предусмотрены штрафы.

В Хабаровском крае 1 июня будет введён запрет на розничную продажу любой алкогольной продукции, включая пиво и пивные напитки. Если будут выявлены нарушения, то к владельцам торговых точек будут применяться санкции, сообщает Главное управление регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края.

«В случае нарушения запрета к владельцам торговых точек будут применяться нормы кодекса об административной ответственности, что влечёт за собой наложение штрафов на должностных лиц — до 40 тысяч рублей, на организации — до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции», — отметила заместитель начальника главного управления Инна Лаврук.

Ограничения не коснутся работы предприятий общественного питания, таких как рестораны, бары и кафе.

Стоит отметить, что на территории Хабаровского края подобные ограничения действуют не только в Международный день защиты детей (1 июня), но и в День молодёжи (последняя суббота июня) и День знаний (1 сентября).

Данные меры, направленные на снижение чрезмерного потребления алкоголя среди жителей региона, были введены в крае с 2015 года на основании Закона Хабаровского края от 25 ноября 2015 года № 143.