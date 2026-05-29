Что запрещает Троицкая родительская суббота 30 мая 2026

Троицкая суббота — один из важнейших дней поминовения усопших в православном календаре. Он всегда отмечается за день до праздника Троицы (Пятидесятницы). Троица — торжество «плавающее» — оно приходится на 50-й день после Пасхи, а значит и даты родительской субботы непостоянны. В 2026 году она выпадает на 30 мая. Церковь молитвенно объединяется с теми, кто уже перешел в вечность. А потому считается, что нарушивший запреты в этот день может навлечь на себя несчастья и оскорбить память предков, согрешив так, что искупить проступки будет очень непросто.