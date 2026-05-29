Что запрещает Троицкая родительская суббота 30 мая 2026

Троицкая суббота — один из важнейших дней поминовения усопших в православном календаре. Он всегда отмечается за день до праздника Троицы (Пятидесятницы). Троица — торжество «плавающее» — оно приходится на 50-й день после Пасхи, а значит и даты родительской субботы непостоянны. В 2026 году она выпадает на 30 мая. Церковь молитвенно объединяется с теми, кто уже перешел в вечность. А потому считается, что нарушивший запреты в этот день может навлечь на себя несчастья и оскорбить память предков, согрешив так, что искупить проступки будет очень непросто.
История и традиции Троицкой субботы
Троицкая родительская суббота — это день всецерковного поминовения усопших, который имеет глубокие корни. Поминать умерших в эту субботу стали ещё в первые века христианства. Уже в
Троицкая родительская входит в число двух «Вселенских» суббот. Ещё одна — «мясопустная», встречаемая за неделю до Великого поста. После Троицкой же субботы через неделю приходит Петровский пост, который в 2026 году продлится с 8 июня по 11 июля.
Что можно делать в родительскую субботу 30 мая
Троицкая суббота посвящёна молитве и добрым делам. Вот, что настоятельно рекомендуется сделать.
Посетить храм, где утром совершаются Божественная литургия и вселенская панихида, очень нужно. Это самое важное действие дня, важнее даже, чем посещение могил умерших. Ведь в храме общая многогласная молитва об усопших особенно близка к Богу. На службе, кстати можно подать записки об упокоении с именами умерших родных, заказать сорокоуст.
Посетить кладбище можно после службы в храме. На погосте рекомендуется совершить частную молитву и навести порядок.
Помянуть дома умерших близких можно после посещения кладбища. Разрешается собраться за семейным столом, но это должен быть скромный обед без излишеств.
Подать милостыню — всегда богоугодное дело. Но в этот день — особенно. Такое добро помогает душам усопших.
Строжайшие запреты Троицкой субботы
Троицкая родительская суббота требует особого душевного расположения. Тяжким грехом будут считаться следующие поступки.
Нельзя устраивать шумные застолья на кладбище — это не место для попойки, а место покоя.
Нельзя оставлять еду и алкоголь на могилах. Мертвым они ни к чему. Это мирское. А вот живых это может вогнать в соблазн греха.
В родительскую субботу не надо употреблять спиртные напитки и веселиться. Это день тихой скорби, а не гуляний.
Ссориться, сквернословить и желать зла запрещено. Любой негатив в поминальный день особенно опасен и грешен.
Заниматься тяжёлым трудом и бытовыми делами не рекомендуется. Но неотложные задачи выполнять нужно. Не может же, например, врач пропустить смену из-за Троицкой субботы. Ему нужно спасать жизни людей.
В воду заходить опасно. Суеверие гласит, что в этот день просыпается нечистая сила, и купание может быть сопряжено с риском.
Злословить об усопших категорически возбраняется. Вспоминать покойных плохим словом — большой грех, может обидеть их души.
Плакать и чрезмерно горевать не стоит. Этот день — не время для отчаяния, а для молитвенной радости о том, что души близких обрели жизнь вечную.
Приносить в церковь на поминальный стол мясные блюда нельзя. Разрешены только постные продукты, фрукты, сладости и домашняя выпечка.
Народные приметы о погоде на Троицкую субботу
На Руси по погоде на Троицкую субботу судили о будущем.
Радуга в небе — к хорошему здоровью у близких и богатому урожаю.
Дождь — к богатому урожаю грибов и ягод.
Жаркая погода — к засушливому лету.
Вечерний ветер — к переменчивому и нестабильному лету.