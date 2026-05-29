«Ведомости»: отдых летом в ОАЭ подешевел более чем в два раза

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Средняя стоимость брони пятизвездочного отеля в ОАЭ на летний отдых в 2026 году снизилась на 50−70% до 8 000−9 000 рублей в сутки. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина.
По данным туристических агрегаторов, поездки в этом направлении в июне-августе будут выходить дешевле чем за аналогичный период 2025 года.
Однако «Ведомости» уточняют, что некоторые туристические агрегаторы отмечают менее значительное снижение. Так, «Островок» указывает на среднюю цену 24 300 рублей за ночь (-9%), а OneTwoTrip до 28 800 рублей. (-4%). Генеральный директор Space Travel Артур Мурадян утверждает, что цены в популярных гостиницах остались на уровне 2025 года из-за завершения восстановления загрузки.
При этом, по мнению Горина, из-за конфликта на Ближнем Востоке упала стоимость авиабилетов на 40−50% из России в ОАЭ летом 2026 года по сравнением с аналогичным периодом 2025 года. По его словам, минимальная цена билета в направлении туда и обратно начинается от 40 000 рублей. Среди пакетных направлений страна может стать одним из самых доступных вариантов летнего отдыха, если Минэкономразвития снимет рекомендации о приостановке продаж туров, считает он.
Уточняется, что быстрого восстановления спроса на это направление после отмены ограничений ожидать не стоит и увеличение бронирований станет заметно лишь осенью, поскольку значительная часть россиян уже определилась с планами на лето.