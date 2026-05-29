Эксперт Цацура: оба родителя могут получить новую семейную выплату

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Оба родителя имеют право получить новую семейную налоговую выплату одновременно, даже если они проживают отдельно. Об этом сообщила ТАСС к.с.н., старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты ИНСАП Президентской Академии Елена Цацура.
С 2026 года семьи с двумя и более детьми со среднедушевым доходом меньше 1,5 регионального прожиточного минимума получили право оформить возврат 7% из 13% уплаченного в предыдущем году подоходного налога. Социальный фонд начнет принимать заявления на выплату с 1 июня 2026 года.
«С 2026 года в России запускается новая мера поддержки — ежегодный “налоговый кешбэк” части НДФЛ семьям с двумя и более детьми. Оба родителя могут получить выплату одновременно, даже если родители проживают отдельно», — сказала Цацура.
Она отметила, что эту выплату можно получать одновременно с налоговыми вычетами, например, с имущественными и социальными. Вычеты уменьшают налогооблагаемую базу, а «налоговый кешбэк» возвращает часть ранее уплаченного налога, пояснила эксперт.