Эксперт Цацура: оба родителя могут получить новую семейную выплату

С 2026 года семьи с двумя и более детьми со среднедушевым доходом меньше 1,5 регионального прожиточного минимума получили право оформить возврат 7% из 13% уплаченного в предыдущем году подоходного налога. Социальный фонд начнет принимать заявления на выплату с 1 июня 2026 года.