В Хабаровском крае волонтёры отправятся в «затерянный мир» Дуссе-Алиня

Добровольцам предстоит помочь обустроить маршрут в одном из самых труднодоступных уголков Буреинского заповедника.

В Хабаровском крае Буреинский государственный природный заповедник объявил набор добровольцев в экспедицию, которая пройдёт по территории хребта Дуссе-Алинь — одному из самых труднодоступных и живописных мест региона, которое часто называют «затерянным миром», — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проект «Тропой Дуссе-Алиня» предполагает обустройство экологического маршрута «Затерянный мир Дуссе-Алиня» и создание безопасной тропы для будущих туристов.

Экспедиция состоится с 30 августа по 10 сентября. Волонтёры будут помогать сотрудникам заповедника устанавливать навигационное оборудование, маркировочные элементы и указатели, которые позволят сделать маршрут проходимым и безопасным.

Организаторы подчёркивают: участие доступно всем желающим старше 18 лет, даже без туристического опыта. Главное — готовность к работе в полевых условиях и физическим нагрузкам. Все необходимые навыки — от правил поведения в тайге до работы с маркировкой — участникам объяснят на месте.

Заповедник обеспечивает добровольцев питанием, снаряжением и брендированной экипировкой. Добраться до точки сбора — посёлка Берёзовый (станция Постышево) — участники должны самостоятельно.

Сопровождать экспедицию будут опытные инструкторы-проводники и сотрудники заповедника.

Проект стал победителем грантового конкурса для молодых защитников природы, который прошёл в рамках Международного форума «Экология». После завершения работ маршрут планируется открыть для ограниченного числа туристов — не более 100 человек в год, чтобы сохранить хрупкую природу территории.

Заявки на участие принимаются по телефону +7 (999) 618−28−06.