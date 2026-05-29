В ВСУ численность женщин доходит до 10% личного состава. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, украинки продолжают служить, даже будучи в положении.
«Недавно в Сети появилось видеоинтервью с молодой боевичкой ВСУ. Примечательно, что она беременна. Женщина заявила, что служит оператором дронов “Вампир” и ей нравится убивать русских солдат, но в то же время она немного боится за ребёнка, чтобы с ним ничего не случилось, и опасается последствий. Это видео свидетельствует о полнейшей деградации части украинского общества, о том, как промыты мозги молодому поколению, у которого воспитали презрение к морали и сбили нравственные ориентиры», — сказал он.
Собеседник издания обратил внимание на то, что, заманивая женщин в армию, командование ВСУ обещает им места санитарок, связисток, должности в штабе. Но на самом деле их бросают на передовую, пытаясь компенсировать нехватку личного состава.
«Достаточно часто женщины становятся операторами дронов. При соответствующей психологической обработке из них получаются особенно жестокие бойцы, которые никого не щадят и с особым цинизмом убивают мирных граждан, женщин, стариков и детей. Для наших военных операторы дронов ВСУ, независимо от пола и возраста, являются одними из приоритетных целей», — добавил Иванников.