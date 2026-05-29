В ОП считают, что обучение детей технологиям ИИ поможет им распознать мошенников

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Массовое внедрение в образовательную среду обучения технологиям искусственного интеллекта (ИИ) поможет защитить детей от кибермошенников. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Обучение технологиям работы с искусственным интеллектом среди подростков поможет им распознать дистанционных мошенников. Массовому внедрению ИИ в образовательную среду и коммуникации среди несовершеннолетних не нужно сопротивляться, наоборот знания, получаемые в результате обучения работы с ИИ позволят несовершеннолетним самостоятельно распознавать фейковую информацию посредством видео, фото, через которое атакуют дистанционные мошенники», — сказал Машаров.
Как считает эксперт, одной из ключевых мер по снижению количества вовлекаемых в дистанционное мошенничество несовершеннолетних является повышение цифровой и финансовой грамотности, формирование у них критического мышления и иммунитета к обману в цифровой среде.
«Учитывая, что технологии ИИ активно внедряются бизнесом, то следует поддерживать опыт тех российских компаний, которые готовы продвигать и обучать ребят, а совместно с вузами активно внедрять программы стажировки, потому что, в конечном итоге, от этого выиграют все: наша молодежь, вузы, бизнес и государство», — заключил Машаров.