Основатель партии BSW Сара Вагенкнехт заявила, что власти ФРГ тратят деньги на Зеленского и его шайку, она раскритиковала помощь Украине.
«Мы транжирим миллиарды и новые миллиарды, чтобы подкупить Зеленского и его шайку», — сказала она в ходе предвыборного митинга в Берлине.
Вагенкнехт отметила, что это является безумием. По её словам, Киев, используя технологии Запада, наносит удары по гражданским объектам на территории Российской Федерации.
Вагенкнехт подчеркнула, что её пугает риск вооружённого конфликта с РФ.
По данным кабмина ФРГ, Германия предоставила Украине около 39 миллиардов евро в качестве гуманитарной и 55 миллиардов евро в качестве военной помощи.
В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.
По словам украинского историка Марты Гавришко, жители Украины не хотят быть «чьим-то живым щитом». Она подчеркнула, что Зеленский является клоуном.