Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске на Комсомольской площади пройдет акция «Поющая площадь»

На одной сцене соберутся ведущие коллективы региона, вход свободный.

В Хабаровске 31 мая в 13:00 на Комсомольской площади состоится Всероссийская хоровая акция «Поющая площадь», сообщает Министерство культуры Хабаровского края.

На одной сцене выступят профессиональные и любительские хоровые коллективы региона, представляющие разные поколения.

В программе — выступления хора и солистов Хабаровского краевого академического музыкального театра, приглашённой солистки Приморской сцены Мариинского театра Анастасии Кикоть, концертного и женского академических хоров Хабаровского краевого колледжа искусств, академического женского хора «Прелюдия», а также камерного хора ЦНКИД посёлка Берёзовка.

В этом году акция приурочена сразу к нескольким датам: Дню славянской письменности и культуры, 168-й годовщине основания Хабаровска и православному празднику Святой Троицы.

Вход на мероприятие свободный.