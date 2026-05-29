В Хабаровске на Комсомольской площади пройдет акция «Поющая площадь»

В Хабаровске 31 мая в 13:00 на Комсомольской площади состоится Всероссийская хоровая акция «Поющая площадь», сообщает Министерство культуры Хабаровского края.
На одной сцене выступят профессиональные и любительские хоровые коллективы региона, представляющие разные поколения.
В программе — выступления хора и солистов Хабаровского краевого академического музыкального театра, приглашённой солистки Приморской сцены Мариинского театра Анастасии Кикоть, концертного и женского академических хоров Хабаровского краевого колледжа искусств, академического женского хора «Прелюдия», а также камерного хора ЦНКИД посёлка Берёзовка.
В этом году акция приурочена сразу к нескольким датам: Дню славянской письменности и культуры, 168-й годовщине основания Хабаровска и православному празднику Святой Троицы.
Вход на мероприятие свободный.