На площадке под будущий ДВХМ в Хабаровске идёт активное строительство

Новое здание Дальневосточного художественного музея с прилегающей к нему территорией — часть проекта объединенной набережной мастер-плана Хабаровска. Площадь экспозиционных пространств в нем будет в четыре раза больше, чем в действующем музее, в девять раз увеличится количество выставляемых экспонатов — с 1,9 до 16,7 тысяч единиц.
На строительной площадке побывали первый заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев и первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Сергей Абрамов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На строительство нового здания Дальневосточного художественного музея из федерального бюджета выделено 1,4 млрд рублей, еще около 10,5 млрд вложит инвестор — компания «ИФР-ЭКСПО», с которой заключено концессионное соглашение.
В здании разместятся креативные пространства, коворкинги, библиотека, рестораны. Предполагается, что музей ежегодно смогут посещать до 800 тысяч человек. Работы идут по графику, сдать объект планируется к концу 2029 года.
А до конца следующего — 2027 года строители должны возвести Дальневосточный центр отдыха и оздоровления детей в селе Бычиха. Финансирование за счет федерального бюджета в проекте составляет почти 1,9 млрд рублей, внебюджетное — более 4 млрд рублей.
Центр будет состоять из 7 корпусов — 4 жилых и 3 административных. Сможет принимать до 350 детей в одну смену.
Сейчас здесь выполняются работы нулевого цикла — разработка котлованов и устройство фундаментов, до 1 июля эти работы подрядчик планирует закончить и выйти на этажное строительство. Уже возведена модульная газовая котельная, которая будет обеспечивать комплекс теплом.
Еще один проект, который реализуется в Хабаровске при поддержке Минвостокразвития России, — строительство нового жилого комплекса «Дальневосточный квартал». Работы там стартовали накануне.
— Работы на всех объектах ведутся активно. К примеру, в детском центре в этом году будет создан тепловой контур, зимой начнутся работы внутри помещений. Большой задел сделан по Дальневосточному художественному музею, — прокомментировал ситуацию Виталий Алтабаев.