Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школах России хотят ввести новый обязательный экзамен: какой предмет будут сдавать дети

В ОП хотят ввести в школах обязательный экзамен по физкультуре.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили ввести обязательный экзамен по физкультуре в российских школах. С инициативой выступил заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб.

«Физическая культура — это не второстепенный предмет, нужна итоговая аттестация. Она может быть по любимому виду спорта каждого отдельного школьника», — сказал он в интервью РИА Новости.

Гриб добавил, что экзамен можно проводить и в формате сдачи нормативов ГТО. Освобождение от аттестации можно предоставлять обладателям спортивных разрядов, участникам секций, а также победителям школьных и районных соревнований.

Ранее KP.RU сообщал, что в России предложили ввести в школах курс социальных навыков. Детей хотят обучать планированию бюджета, тайм-менеджменту, сбалансированному питанию и другим полезным бытовым навыкам. Большинство россиян идею поддержали.