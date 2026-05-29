В школах России хотят ввести новый обязательный экзамен: какой предмет будут сдавать дети

В России предложили ввести обязательный экзамен по физкультуре в российских школах. С инициативой выступил заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб.
«Физическая культура — это не второстепенный предмет, нужна итоговая аттестация. Она может быть по любимому виду спорта каждого отдельного школьника», — сказал он в интервью РИА Новости.
Гриб добавил, что экзамен можно проводить и в формате сдачи нормативов ГТО. Освобождение от аттестации можно предоставлять обладателям спортивных разрядов, участникам секций, а также победителям школьных и районных соревнований.
