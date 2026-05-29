Пожар платформ с лесом в ЕАО — погиб сотрудник грузоотправителя

На железнодорожной станции Тёплое озеро (Еврейская автономная область) около 10:20 по местному времени произошло возгорание двух платформ с лесом, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Во время проведения работ по демонтажу груза сотрудник организации грузоотправителя получил смертельную травму в результате поражения электрическим током.
По факту происшествия Биробиджанская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда. Одновременно Хабаровская транспортная прокуратура контролирует ход доследственной проверки, организованной по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).
В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства инцидента, включая причины возгорания и факторы, приведшие к трагическому исходу.
