В Хабаровске мужчина предстанет перед судом за убийство знакомой

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве женщины во время бытового конфликта, — сообщает Следственный комитет Хабаровского края и ЕАО.
По данным следствия, в марте 2026 года мужчина распивал алкоголь у себя дома вместе со знакомой. Женщина проживала с ним и ухаживала за его матерью.
Обычное застолье быстро перешло в конфликт на бытовой почве. Ссора вспыхнула на фоне алкоголя и закончилась трагедией: мужчина схватил нож и нанёс женщине несколько ударов в грудь. От полученных ранений она скончалась на месте.
На стадии следствия обвиняемый был заключён под стражу.
Следствие собрало доказательства, после чего уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд, — сообщает прокуратура Хабаровского края.
В надзорном ведомстве уточнили, что обвинительное заключение утвердил и.о. прокурора Краснофлотского района Хабаровска. Дело рассмотрит Краснофлотский районный суд. Расследование вело Северное межрайонное следственное отделение СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.