Сбежавший по пути в суд подозреваемый погиб под колесами поезда в Великобритании

В Великобритании мужчина сбежал из-под стражи во время транспортировки в суд и погиб, угодив под поезд. Об этом в четверг, 28 мая, сообщает газета Standard со ссылкой на полицию.
По данным издания, подозреваемый воспользовался моментом, когда автомобиль остановился на обочине, и сбежал. Двое сотрудников полиции, пытавшихся его задержать, получили травмы. Вскоре после начала поисков силовики обнаружили тело на путях близлежащей железнодорожной станции. Предполагается, что оно принадлежит беглецу, однако формальное опознание еще не проведено.
— Мужчина погиб, угодив под поезд в четверг утром, после того, как сбежал из автомобиля для перевозки осужденных, который вез его на слушание, — пишет издание.
За что мужчина привлекался к ответственности, не уточняется.
Ранее стало известно, что из госпиталя в Ленинградской области после ранения на спецоперации якобы сбежал маньяк-душитель Андрей Кийко, насиловавший и убивавший девушек. Разыскивают 41-летнего Андрея Кийко, который был осужден за нападения на девушек и убийства — его прозвали «сосновским маньяком-душителем».