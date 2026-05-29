Сбежавший по пути в суд подозреваемый погиб под колесами поезда в Великобритании

По данным издания, подозреваемый воспользовался моментом, когда автомобиль остановился на обочине, и сбежал. Двое сотрудников полиции, пытавшихся его задержать, получили травмы. Вскоре после начала поисков силовики обнаружили тело на путях близлежащей железнодорожной станции. Предполагается, что оно принадлежит беглецу, однако формальное опознание еще не проведено.