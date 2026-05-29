После аварии «Аэропракта» одного из пилотов выписывают из больницы

Один из пилотов, пострадавших при аварийной посадке легкомоторного самолета в Красноярском крае, выписывается из больницы. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.
Инцидент произошел 25 мая после вылета самолета «Аэропракт-22» авиакомпании «Аэропром» с посадочной площадки Осиновый Мыс. Экипаж сообщил об отказе двигателя и принял решение экстренно сажать воздушное судно.
В результате жесткой посадки самолет получил повреждения. Командир воздушного судна и пилот-наблюдатель выжили и были доставлены в больницу. Ранее оперативные службы сообщали, что состояние командира оценивалось как тяжелое.
В Минздраве уточнили, что одного из пострадавших выписывают именно в день его рождения — в четверг ему исполняется 40 лет. Состояние второго пилота также улучшилось: его перевели из реанимации в отделение травматологии.
После происшествия Росавиация квалифицировала случившееся как авиационную аварию. По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ.
Следователи и специалисты продолжают устанавливать причины отказа двигателя и анализировать обстоятельства аварийной посадки. Для этого изучаются техническое состояние воздушного судна, действия экипажа и данные, полученные после осмотра места происшествия.
