В России могут провести Год безопасности дорожного движения

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Власти РФ займутся проработкой вопроса о проведении в России Года безопасности дорожного движения. Такое положение содержится в утвержденной правительством РФ стратегии, ТАСС ознакомился с текстом документа.
Вопросом проведения Года безопасности дорожного движения займутся МВД, Минпросвещения, Минтранс, Минобрнауки, Минкультуры, Минспорта, МВД и Росавтодор.
Им необходимо будет в 2027 году предоставить доклад о проделанной работе президенту РФ Владимиру Путину. Также при необходимости они должны будут составить проект президентского указа.