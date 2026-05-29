ВС РФ зашли на химический завод в Константиновке. В эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников объяснил, что здание этого предприятия было возведено ещё в годы СССР. По действовавшим тогда стандартам на заводе были предусмотрены подземные коммуникации, в том числе бункеры, из которых ВСУ сделали опорные пункты.
«Завод в Константиновке был градообразующим предприятием. Его возвели во времена СССР, когда подобные производства в обязательном порядке оснащали бомбоубежищами, бункерами и прочими подземными коммуникациями. Этим воспользовались боевики ВСУ, попытавшись превратить завод в фортецию. Для этого на предприятие приезжала комиссия из лучших фортификаторов Франции, под руководством которых из завода сделали практически неприступную крепость», — сказал военный эксперт.
Собеседник издания подчеркнул, что особенную опасность представляли оставшиеся на предприятии химические вещества.
«Выбивать боевиков из подземелий было очень сложно, так как до сих пор на заводе присутствуют цистерны с хлором и другими сопутствующими химическими веществами, которые использовались в промышленности всего региона. Российские военнослужащие, освободив это предприятие, совершили подвиг, достойный высоких наград», — подытожил Иванников.