В Хабаровске подросток оказался дроппером с оборотом 700 тысяч

В Хабаровске полицейские задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в участии в схеме по отмыванию денег, похищенных у граждан при онлайн-покупках техники, — сообщает полиция Хабаровска.
По данным правоохранительных органов, подросток познакомился с мужчиной в компьютерном клубе. Новый знакомый предложил ему «подработку», связанную с переводами денег.
С декабря по май на банковские карты несовершеннолетнего поступило около 700 тысяч рублей. Эти средства, как установлено, были похищены у граждан, покупавших технику через интернет-площадки.
Подросток переводил деньги дальше по указанию неизвестных лиц и получал за это процент, полагая, что участвует в законной схеме заработка.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. В настоящее время он находится под обязательством о явке.