Морпех Вите сбил 15 украинских беспилотников в Воздвижевке

«На этой боевой задаче я сбил 3 “Бабы-яги” и 12 FРV-дронов», — рассказал стрелок.
Военный служит стрелком в 40-й бригаде морской пехоты группировки войск «Восток». По его словам, среди уничтоженных целей были три тяжёлых гексакоптера и 12 FPV-дронов. Вите отметил, что навыки борьбы с беспилотниками бойцы получают ещё до выхода на задачу. Тренировки проходят на полигоне, где инструкторы готовят военных к работе по воздушным целям и используют для этого нужное оборудование.
Село Воздвижевка находится в Запорожской области. Минобороны России 27 мая сообщило об освобождении населённого пункта.
Ранее сообщалось, что российские войска освободили населённый пункт Верхняя Терса в Запорожской области. В Минобороны России заявили, что подразделения группировки войск «Восток» установили контроль над ним после наступательных действий. Верхняя Терса находится к северо-западу от города Гуляйполе. В ведомстве отметили, что российские подразделения продолжили продвижение на этом направлении.
