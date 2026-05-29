Нанесен внезапный удар по Нетаньяху и Израилю: главная новость войны 29 мая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи по случаю Курбан-байрама обрушился с резкой критикой на израильского премьера Биньямина Нетаньяху, назвав его «тираном» и призвав почти два миллиарда мусульман всего мира «преподать ему урок» из-за трагической ситуации в секторе Газа. На фоне этих воинственных заявлений многие задумались, не стоит ли ждать перехода от риторики к реальному военному противостоянию.
Свое мнение по этому поводу в эксклюзивном комментарии для aif.ru высказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев. По его оценке, если бы Анкара искренне желала положить конец политике израильского премьера, действовать нужно было бы совершенно иначе, без лишней театральности.
«Если Эрдоган действительно хочет, чтобы арабские страны выступили против Нетаньяху, то надо действовать с точностью до наоборот: не работать на публику, а тихо встречаться и проводить консультации с лидерами арабских государств, задействовать спецслужбы», — пояснил Перенджиев.
Эксперт подчеркнул, что у турецкого лидера достаточно ресурсов для реальных, а не показных шагов — в его распоряжении находятся и армия, и разведка. Однако громкие призывы так и остаются лишь сотрясением воздуха. «Но за этим ничего не стоит. Просто призвал и всё. Значит, цель тут не военная. Здесь больше пиара», — констатировал политолог.
По мнению Перенджиева, Эрдоган использует образ врага в лице Нетаньяху для укрепления собственных позиций, а сам израильский премьер, провоцирующий колоссальный негатив своими действиями, оказывается нужен Анкаре именно как раздражитель.
«Нетаньяху действительно много делает для того, чтобы мусульмане его ненавидели. Его и так ненавидят, особенно из-за действий в отношении палестинцев, ливанцев, иранцев и так далее», — заявил аналитик, добавив, что Турция пока не пытается использовать эту ненависть в практическом русле.
Более того, эксперт уверен, что яростная критика в адрес Тель-Авива — это тонкая обоюдовыгодная политическая игра.
«Это, скорее всего, такая игра у них, словесная политическая игра. И каждый из этой игры получает какую-то свою выгоду. При этом никто на самом деле не подвергается опасности. Ни Эрдоган, ни Нетаньяху. Нет никаких конкретных действий, кроме заявлений. Здесь пока только слова, и за ними ничего нет», — заключил собеседник aif.ru.