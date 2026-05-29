В Красноярске с 6 июня стартует в четвёртый раз проект «ЯРкие БЕРЕГА»

Всего организаторы запланировали 14 мероприятий. В этом году площадки проекта расширились.
Праздники до 30 августа пройдут:
на Центральной набережной;
на набережной за сквером Энтузиастов в Кировском районе;
в микрорайоне Тихие зори у Чаши огня;
в парке «Солнечная поляна»;
в озеро-парке Октябрьский;
в сквере Юдинский;
в Берёзовке и Солонцах (эти территории вошли в состав большого Красноярска).
Первый — семейный фестиваль «Первый детский» — состоится 6 июня на Центральной набережной. Для детей проведут викторины, мастер-классы и спортивные игры.
В этом сезоне к проекту присоединился Красноярский музыкальный театр. Также на сцене выступят ветераны боевых действий, их родные и волонтёры из проекта «Творческий фронт. Позывной — Красноярск».
13 и 14 июня в честь Дня города на Центральной набережной пройдут концерты. Хедлайнерами станут кавер-группа «Бис-Квит» из Санкт-Петербурга и группа «Яхонт».
Завершится сезон фестивалем «Венок дружбы» и Кубком главы города по компьютерному спорту.
По данным мэрии, в прошлом году зрителями проекта стали более 280 тысяч человек. Любой желающий может предложить свою локацию или выступление, заполнив заявку на сайте.