В Красноярске с 6 июня стартует в четвёртый раз проект «ЯРкие БЕРЕГА»

Праздники будут проходить на благоустроенных набережных и в парках до 30 августа.

Всего организаторы запланировали 14 мероприятий. В этом году площадки проекта расширились.

Праздники до 30 августа пройдут:

на Центральной набережной;

на набережной за сквером Энтузиастов в Кировском районе;

в микрорайоне Тихие зори у Чаши огня;

в парке «Солнечная поляна»;

в озеро-парке Октябрьский;

в сквере Юдинский;

в Берёзовке и Солонцах (эти территории вошли в состав большого Красноярска).

Первый — семейный фестиваль «Первый детский» — состоится 6 июня на Центральной набережной. Для детей проведут викторины, мастер-классы и спортивные игры.

В этом сезоне к проекту присоединился Красноярский музыкальный театр. Также на сцене выступят ветераны боевых действий, их родные и волонтёры из проекта «Творческий фронт. Позывной — Красноярск».

13 и 14 июня в честь Дня города на Центральной набережной пройдут концерты. Хедлайнерами станут кавер-группа «Бис-Квит» из Санкт-Петербурга и группа «Яхонт».

Завершится сезон фестивалем «Венок дружбы» и Кубком главы города по компьютерному спорту.

По данным мэрии, в прошлом году зрителями проекта стали более 280 тысяч человек. Любой желающий может предложить свою локацию или выступление, заполнив заявку на сайте.