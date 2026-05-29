Fox News сообщил об изъятии $8 млрд в криптовалюте в США

Федеральное бюро расследований США провело масштабную операцию против предполагаемой мошеннической сети и изъяло криптовалюту на сумму свыше $8 млрд. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.
По данным телеканала, американские правоохранители задержали около 300 человек. В ходе операции также были конфискованы более 127 тысяч биткойнов, стоимость которых оценивается более чем в $8 млрд.
Как утверждают источники Fox News, изъятие стало крупнейшей конфискацией в истории правительства США. Операция проводилась в рамках расследования схем, связанных с криптовалютным мошенничеством.
Отдельно сообщается, что арест был связан с генеральным директором камбоджийской компании Prince Holding Group. Другие детали предъявленных обвинений пока не раскрываются.
Американские правоохранительные органы продолжают анализ финансовых потоков и цифровых активов, связанных с расследованием. В рамках дела проверяются возможные международные связи подозреваемых, а также использование инфраструктуры связи и криптовалютных платформ для проведения операций.
Читайте также: После аварии «Аэропракта» одного из пилотов выписывают из больницы.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.