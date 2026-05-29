За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 20 пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ночью в СНТ «Железнодорожник» Лесосибирска загорелся садовый дом.

Источник: НИА Красноярск

Существовала угроза обрушения потолочного перекрытия. Пожар ликвидировали на площади около 16 квадратных метров. На месте работали девять человек и четыре единицы техники. Предварительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

Ранним утром пожар произошел в пятиэтажном доме в Шарыпово. К моменту прибытия пожарных дым шел из квартиры на третьем этаже. Самостоятельно эвакуировались 10 человек, в том числе семеро детей. Огонь повредил домашние вещи и стены на площади около 40 квадратных метров. Возгорание ликвидировали 10 человек и три единицы техники. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки.

Также за сутки в Красноярском крае зарегистрировано девять выездов на тушение мусора.