За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 20 пожаров

Ранним утром пожар произошел в пятиэтажном доме в Шарыпово. К моменту прибытия пожарных дым шел из квартиры на третьем этаже. Самостоятельно эвакуировались 10 человек, в том числе семеро детей. Огонь повредил домашние вещи и стены на площади около 40 квадратных метров. Возгорание ликвидировали 10 человек и три единицы техники. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки.