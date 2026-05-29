12 июня ограничат стоянку и парковку для транспорта возле Дворца спорта им. Ивана Ярыгина

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 9:00 12 июня будет временно запрещена остановка и стоянка транспорта в районе Дворца спорта им. Ивана Ярыгина.
Это связано с проведением Международного турнира по спортивной борьбе памяти директора завода цветных металлов и золота В. Н. Гулидова среди юниоров и юниорок.
Для обеспечения безопасности остановка и стоянка транспорта будут временно запрещены на проезде, расположенном с восточной стороны территории Дворца спорта им. Ивана Ярыгина по ул. Остров Отдыха, 12.
Ограничения продлятся до 09:00 15 июня, сообщает мэрия.