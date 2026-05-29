Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военный летчик объяснил светящийся треугольник в небе над Кубанью

Местные жители заметили группу НЛО в виде светящегося треугольника в небе над Краснодарским краем. Военный летчик в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил это явление.

Источник: Аргументы и факты

Жители Краснодарского края заметили в небе группу неопознанных летающих объектов (НЛО), направлявшихся в сторону Ставрополья. Соответствующие кадры появились в Сети. Бывший военный летчик, известный под псевдонимом Fighterbomber, в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил это явление.

Напомним, местные жители рассказали о пролетевших над регионом НЛО в виде святящегося треугольника. Эти объекты, по словам очевидцев, двигались очень быстро, а также то исчезали, то снова появлялись.

Необычные кадры быстро привлекли внимание специалистов со всего мира. Многие из них объяснили НЛО над Кубанью вполне земными явлениями, например, спутниками и погодными условиями.

Примечательно, однако, то, что в районе Белореченска, где их заметили, часто наблюдают подобные явления, которые не поддаются однозначному объяснению.

Военный летчик, проанализировавший для aif.ru соответствующие кадры, ответил однозначно.

«Вероятнее всего, это дроны», — подчеркнул он.

Ранее военный летчик сказал, что за «херувим» виден в секретных файлах США об НЛО.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше