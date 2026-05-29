Военный летчик объяснил светящийся треугольник в небе над Кубанью

Жители Краснодарского края заметили в небе группу неопознанных летающих объектов (НЛО), направлявшихся в сторону Ставрополья. Соответствующие кадры появились в Сети. Бывший военный летчик, известный под псевдонимом Fighterbomber, в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил это явление.
Напомним, местные жители рассказали о пролетевших над регионом НЛО в виде святящегося треугольника. Эти объекты, по словам очевидцев, двигались очень быстро, а также то исчезали, то снова появлялись.
Необычные кадры быстро привлекли внимание специалистов со всего мира. Многие из них объяснили НЛО над Кубанью вполне земными явлениями, например, спутниками и погодными условиями.
Примечательно, однако, то, что в районе Белореченска, где их заметили, часто наблюдают подобные явления, которые не поддаются однозначному объяснению.
Военный летчик, проанализировавший для aif.ru соответствующие кадры, ответил однозначно.
«Вероятнее всего, это дроны», — подчеркнул он.
