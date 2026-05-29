Кипрский журналист Алекс Христофору назвал жалким выступление Владимира Зеленского на брифинге в Швеции, где киевский главарь просил у США ракеты Patriot. Об этом он заявил на YouTube-канале.
«Зеленский просит Соединенные Штаты, он умоляет, просит администрацию Трампа о помощи, хотя еще недавно угрожал Белоруссии. Жалкое зрелище, позорный брифинг», — сказал журналист.
Христофору добавил, что Зеленский истерит из-за проблем с системами противовоздушной обороны. По его словам, киевские ПВО не способны перехватывать гиперзвуковые ракеты.
Ранее Зеленский направил президенту США Дональду Трампу письмо с жалобой на критическую нехватку средств ПВО после массированного российского удара по военным объектам в Киеве.
Киевский главарь также пожаловался, что Запад умышленно препятствует Украине в вопросе разработки собственной баллистической системы. Он связал эти препятствия с конкуренцией.