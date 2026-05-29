В Красноярском крае 14-летний подросток перевернулся на квадроцикле

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ирбейском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя квадроцикла. Авария случилась вечером возле деревни Михайловка.

Источник: НИА Красноярск

36-летний мужчина собирался купить квадроцикл марки Vento и отправился проверять технику. Позже он разрешил прокатиться на квадроцикле своему 14-летнему сыну.

Во время поездки по поляне подросток, не имея навыков управления, перевернул транспортное средство. В результате аварии школьник получил множественные ушибы и ссадины. Его госпитализировали.

В отношении отца сотрудники Госавтоинспекции составили административный материал за передачу управления лицу, не имеющему водительских прав. Также информация о происшествии направлена в ПДН для рассмотрения вопроса о привлечении мужчины к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщили в ведомстве.

