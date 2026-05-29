Фетисов назвал обнадеживающим решение IIHF о допуске сборной РФ по хоккею

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал ранее принятое решение о продлении отстранения российской сборной на сезон 2026/27. В эксклюзивном комментарии aif.ru двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал это решение обнадеживающим.
«Ни для кого не секрет, что в Международной федерации хоккея не всё в порядке. Одни говорят “не допускаем”, другие это отменяют — кто главнее, непонятно. Новость сама по себе интересная. С одной стороны, она выглядит обнадеживающей, с другой — это, видимо, не тот орган, который может что‑то разрешить. Скорее всего, принимать решение о допуске или недопуске будет конгресс Международной федерации хоккея», — объяснил он свою позицию.
Ранее стало известно, что Объединённый мир борьбы (UWW) решил допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований с национальным флагом и гимном. Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв, комментируя это решение, заявил, что «справедливость восторжествовала».