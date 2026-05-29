Бессент: Минфин США готов выпустить купюру $250 с изображением Трампа

Он уточнил, что это будет возможно, если Конгресс одобрит соответствующий законопроект.
«В Минфине мы заранее готовим подобные вещи, поэтому уже подготовились на случай, если закон будет принят, но мы будем придерживаться закона», — сказал Бессент.
Он отметил, что действующее законодательство Соединённых Штатов запрещает размещать на валюте США изображения живых людей.
По данным The Washington Post, авторами предложения стали казначей Брендон Бич и его советник Майк Браун. Идея связана с подготовкой к празднованию 250-летия Соединённых Штатов. Законопроект внёс республиканец Джо Уилсон, документ находится на рассмотрении профильного комитета Палаты представителей Конгресса США.