Страшный сигнал: ученый объяснил загадочную гибель сотен акул в 2026 году

Океанолог, член Русского географического общества Анатолий Таврический в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил загадочное происшествие в британском Уэльсе, где на популярный пляж на берег выбросило сотни мёртвых акул и других морских животных.
Очевидцы утверждали, что рыбы запутались в сетях, однако, когда на место прибыли специалисты, то не обнаружили никаких следов — море словно забрало туши обратно.
Таврический назвал возможные причины случившегося и объяснил, куда могли исчезнуть погибшие животные. Как он отметил, подобные инциденты происходят в мире не впервые.
«Обычно морские обитатели сами выбрасываются на берег — как дельфины, киты и другие животные. Это до конца неизученное явление массовой гибели. Такое уже неоднократно бывало. Но тут самое интересное — куда они потом делись. Я допускаю, что их могли забрать приливно-отливные течения», — сказал океанолог.
По словам учёного, нельзя исключать и антропогенную версию, особенно если животные действительно были в сетях. Таврический объяснил, что у многих морских обитателей существует своеобразное коллективное сознание — сигнал бедствия, который передаётся сородичам.
«У них есть такое массовое сознание. Если одна особь попадает в беду, она посылает импульс, и остальные реагируют: либо бросаются на помощь, либо начинают действовать вопреки здравому смыслу и инстинкту самосохранения. Такой сигнал о помощи присущ в том числе и акулам. Это антропогенный фактор: человек вмешивается в жизнь животных по всей планете, и последствия зачастую оказываются негативными», — подытожил Таврический.
Ранее Таврический отметил, что в 2026 году будет много необычного, так природа дает сигнал людям.
Напомним, в середине апреля стало известно, что жители Ирландии обнаружили на берегу моря тушу гренландской полярной акулы, которая считается самым долгоживущим видом позвоночных животных. Туша находилась на пляже недалеко от населённого пункта Финисклин. Речь шла о самце, возраст которого составил приблизительно 150 лет.