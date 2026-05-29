Молодежь стала чаще выбирать рабочие специальности, показало исследование

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Молодежь за последние три года в России стала чаще выбирать рабочие специальности вместо офисных профессий, следует из результатов исследования hh.ru, которые есть в распоряжении РИА Новости.
«Динамика резюме подростков (соискатели в возрасте 14−18 лет) подтверждает рост интереса к рабочим специальностям. С 2023 по 2026 год число анкет разнорабочих в этой возрастной группе выросло в 11 раз (с 1,5 тысяч до 16,5 тысяч)», — говорится в исследовании.
Похожая ситуация наблюдается и среди россиян в возрасте от 19 до 30 лет. В этой группе количество резюме желающих трудиться по рабочей специальности за три года увеличилось в четыре раза. Анкет от упаковщиков и грузчиков стало больше почти в три раза. Кроме того, у молодых людей продолжает стабильно расти интерес к работе водителями.
Вместе с тем интерес к ряду офисных профессий растет заметно медленнее. Спрос на дизайн и программирование вырос всего в 1,5 раза, а интерес к копирайтингу упал почти вдвое.
Анализ резюме на рынке труда hh.ru провел с 28 апреля по 5 мая среди более 3,6 тысячи соискателей.