Перепись показала крупнейшую убыль населения в истории Японии

Министерство по административным делам и коммуникациям Японии опубликовало данные переписи, согласно которым население страны за последние пять лет сократилось на 3,09 млн человек. Это стало крупнейшим снижением за всю историю ведения подобной статистики.
По состоянию на 1 октября 2025 года численность населения Японии составила 123 049 524 человека. По сравнению с переписью 2020 года показатель снизился на 2,5%.
Сокращение населения фиксируется уже третью перепись подряд — с 2015 года. Власти связывают ситуацию прежде всего с естественной убылью населения: смертность в стране стабильно превышает рождаемость на фоне старения общества и низкого уровня рождения детей.
Рост численности населения зафиксирован только в двух из 47 префектур страны. В Токио показатель увеличился на 1,4%, в Окинаве — на 0,1%. Во всех остальных регионах отмечено снижение. Наиболее заметная убыль зафиксирована в префектурах Акита и Аомори.
Японские эксперты предупреждают, что демографическая ситуация может привести к серьезным социальным и экономическим последствиям. В частности, речь идет о растущей нагрузке на пенсионную систему и сокращении числа трудоспособных граждан.
Согласно прогнозам, к 2053 году население Японии может сократиться до 100 млн человек, а к 2065 году — до 88 млн. При этом около 38% жителей страны будут составлять люди старше 60 лет.
На фоне демографического спада японские власти в последние годы пытаются расширять меры поддержки семей и стимулирования рождаемости. Однако, несмотря на государственные программы и социальные инициативы, тенденция к сокращению населения и старению общества пока сохраняется.
