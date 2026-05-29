Месси попал в заявку сборной Аргентины на шестой в своей карьере чемпионат мира

До этого легендарный футболист играл на мундиалях 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов. На прошлом турнире в Катаре он вместе со своей командой завоевал золотые медали, обыграв в финале сборную Франции. Таким образом, аргентинцы подходят к предстоящему чемпионату в статусе действующих обладателей трофея.
Ранее Life.ru писал, что легендарный португальский футболист Криштиану Роналду попал в заявку сборной Португалии на чемпионат мира 2026 года. Он поедет на мундиаль в шестой раз. Он уже выступал на турнирах в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах. Всего на чемпионатах мира спортсмен провёл 22 матча и забил 8 голов.
