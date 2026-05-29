Месси попал в заявку сборной Аргентины на шестой в своей карьере чемпионат мира

Ранее Life.ru писал, что легендарный португальский футболист Криштиану Роналду попал в заявку сборной Португалии на чемпионат мира 2026 года. Он поедет на мундиаль в шестой раз. Он уже выступал на турнирах в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах. Всего на чемпионатах мира спортсмен провёл 22 матча и забил 8 голов.