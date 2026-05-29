Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Месси попал в заявку сборной Аргентины на шестой в своей карьере чемпионат мира

Капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси примет участие в шестом в своей карьере чемпионате мира по футболу. 38-летний нападающий попал в окончательную заявку сборной на предстоящее мировое первенство, которое пройдёт летом 2026 года.

Источник: Life.ru

До этого легендарный футболист играл на мундиалях 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов. На прошлом турнире в Катаре он вместе со своей командой завоевал золотые медали, обыграв в финале сборную Франции. Таким образом, аргентинцы подходят к предстоящему чемпионату в статусе действующих обладателей трофея.

Чемпионат мира — 2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля на полях США, Канады и Мексики. На групповом этапе Аргентина встретится с командами Алжира, Австрии и Иордании.

Ранее Life.ru писал, что легендарный португальский футболист Криштиану Роналду попал в заявку сборной Португалии на чемпионат мира 2026 года. Он поедет на мундиаль в шестой раз. Он уже выступал на турнирах в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах. Всего на чемпионатах мира спортсмен провёл 22 матча и забил 8 голов.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Катар: небольшое, но стратегически важное государство на Ближнем Востоке
Несмотря на компактные размеры, Катар обладает значительными запасами природного газа и высоким уровнем доходов. В этом материале разбираем, что из себя представляет это государство, где оно расположено, как складывалась его история и какое оно имеет значение на мировой арене.
Читать дальше