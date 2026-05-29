Ожидающиеся заморозки могут погубить посадки на юге Хабаровского края

30 мая растения придётся защитить укрывным материалом.

Источник: Хабаровский край сегодня

Существенное понижение температуры из-за пришедшего в регион циклона прогнозируют в нескольких районах. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», заморозки грозят южной части края уже предстоящей ночью.

— 30 мая местами на юге края (Бикинский округ, Вяземский и им. Лазо районы) ожидаются заморозки с понижением температуры до 0..-2 градусов, — предупредили жителей в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Такое резкое понижение температуры может грозить гибелью сельскохозяйственных посадок или их частичному повреждению. В связи с чем, владельцам личных подворий рекомендовали предпринять меры по сохранению посадок, например, закрыть их укрывным материалом.

Напомним, циклон повлиял не только на понижение температуры в Хабаровском крае, он также принес осадки на юг и восток региона, местами сильные и преимущественно в виде дождя (однако 30 мая на востоке края прогнозируются осадки в виде мокрого снега).

