Профессор Шамин: шаровая молния может следовать за человеком и взрываться

«Шаровая молния представляет из себя редкий и не вполне изученный феномен. В отличие от обычных молний, которые возникают в облаках и обладают разрядом длительностью в доли секунды, шаровые молнии, по тем данным, которые известны науке, могут существовать несколько секунд и даже минут. Кроме того, обычно линейная молния всегда протяженная. Есть какое-то место, где она генерируется, и место, которое она пробивает. А шаровая молния — это некоторый объект, обычно в форме шара или эллипса, который может перемещаться по пространству», — пояснил эксперт.