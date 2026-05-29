Профессор Шамин: шаровая молния может следовать за человеком и взрываться

В Москве и регионе начался сезон шаровых молний. Доктор физико-математических наук, профессор Университета Правительства Москвы Роман Шамин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, как отличить шаровую молнию от обычной.
Напомним, академик РАН Владимир Бычков ранее сообщил, что в столичном регионе начался сезон шаровых молний. А лучшим временем для их наблюдений он назвал период летних гроз, пик которых приходится на июль.
«Шаровая молния представляет из себя редкий и не вполне изученный феномен. В отличие от обычных молний, которые возникают в облаках и обладают разрядом длительностью в доли секунды, шаровые молнии, по тем данным, которые известны науке, могут существовать несколько секунд и даже минут. Кроме того, обычно линейная молния всегда протяженная. Есть какое-то место, где она генерируется, и место, которое она пробивает. А шаровая молния — это некоторый объект, обычно в форме шара или эллипса, который может перемещаться по пространству», — пояснил эксперт.
Шамин добавил, что шаровая молния, в отличие от обычной, не имеет четкого начала.
«То есть где-то она, конечно, генерируется, но не очень понятно, с какой именно точки. Когда мы начинаем наблюдать, она может взорваться или исчезнуть в любой точке пространства», — пояснил эксперт.
