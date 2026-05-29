«Должен быть рецепт»: в Павлодаре усилили контроль за продажей спирта в аптеках

Уже пять лет самый популярный антисептик в аптеках продается только по рецепту. Однако фармацевты часто идут навстречу клиентам, что приводит к солидным штрафам. Некоторые покупатели используют антисептик внутрь из-за его низкой стоимости. В прошлом году восемь аптек были наказаны за реализацию спирта без назначения врача. В этом году еще одна фармкомпания заплатила штраф в 153 тыс. тенге.