«Должен быть рецепт»: в Павлодаре усилили контроль за продажей спирта в аптеках

Уже пять лет самый популярный антисептик в аптеках продается только по рецепту. Однако фармацевты часто идут навстречу клиентам, что приводит к солидным штрафам. Некоторые покупатели используют антисептик внутрь из-за его низкой стоимости. В прошлом году восемь аптек были наказаны за реализацию спирта без назначения врача. В этом году еще одна фармкомпания заплатила штраф в 153 тыс. тенге.
Без рецепта разрешено продавать только флаконы объемом менее 50 миллилитров. Специалисты советуют покупателям использовать специальные спиртовые салфетки, если срочно нужно обеззараживающее средство.
«Обязательно должен быть рецепт. Врач назначает вам лекарство, например, антибиотики или компресс, если у вас воспалительный процесс. Врач принимает решение и выписывает рецепт», — отметила руководитель отдела департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля по Павлодарской области Маржан Джакашева.