«Яндекс Карты» начали предлагать прогулочные и оживленные маршруты

«Яндекс Карты» обновили пешеходную навигацию по всей России: при прокладке маршрута пользователям предложат не только самый быстрый путь, но и альтернативы, подобранные с помощью искусственного интеллекта, сообщили РБК в пресс-службе сервиса.
В числе доступных вариантов — путь «Прогулочный», который проходит через парки, набережные и достопримечательности, «Оживленный» — по основным улицам, без дворов и безлюдных участков — или «Полегче» — без крутых подъемов.
При возможности сервис покажет маршруты с пандусами и построит их таким образом, чтобы в пути было меньше лестниц или их не было совсем.
Все варианты будут подписаны. В компании отметили, что альтернативы появятся там, где позволяет городская среда; в некоторых местах предложат «Оптимальный» маршрут — сочетание быстрого, оживленного и прогулочного.
«Мы изучили реальные сценарии и выяснили, что пользователям не всегда нужен самый быстрый путь. Например, кто-то предпочитает пройти через красивый парк, а кто-то специально делает крюк, чтобы не идти через незнакомые дворы», — заявил руководитель команды навигации в «Яндекс Картах» Руслан Ледовский.
В этом году «Яндекс Карты» вместе с «Яндекс Навигатором» начали также составлять персонализированные маршруты для водителей на основе истории их поездок. Их строит искусственный интеллект на основе вариантов, предложенных маршрутизатором, и данных о том, как водитель использует сервис.