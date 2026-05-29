Т-банк узнал, какое поколение в среднем платит самые большие штрафы ГИБДД

Россияне в возрасте от 18 до 22 лет в среднем платят самый большой штраф за нарушение ПДД, следует из исследования Т-банка (есть в распоряжении РБК).
Исследование основано на обезличенных данных клиентов Т-банка по оплате штрафов. В выборку включили штрафы, оплаченные через раздел «Платежи» на сайте и в мобильном приложении банка в период с 1 января 2024 по 30 апреля 2026 года.
«Самый большой средний штраф за нарушение ПДД у людей в возрасте 18−22 года — на 8% выше среднего значения среди всех возрастных групп», — говорится в исследовании. Несмотря на общую долю транзакций со стороны россиян этого поколения в размере 10%, средний чек составил 1183 ₽
На втором месте по средней величине штрафа находятся россияне в возрасте 28−32 года — 1173 ₽, на третьем месте — от 23 до 27 лет (1169 ₽).
Наименьший средний чек — у граждан в возрасте от 53 до 57 лет, они в среднем платят 1001 ₽
Чаще всего средства на оплату штрафа переводило поколение 33−37 лет, однако по средней сумме они находятся на четвертом месте (1140 ₽).
«В 2024 и 2025 годах самым частым нарушением ПДД стало превышение скорости на 20−40 км/ч. При этом в 2025 году доля этого нарушения в общем количестве штрафов сократилась на 17 п.п. и составила 66%», — говорится в исследовании.
Кроме того, Чеченская Республика третий год оказывается на втором месте среди российских регионов по размеру среднего штрафа. В 2024 году она уступила Москве (1161 ₽ против и 1191 ₽ в Чечне), а в 2025 году — Туве, жители которой выплатили штрафы в среднем на 1672 ₽ (в Чеченской Республике — 1628 ₽). По итогам первых четырех месяцев 2026 года в лидеры рейтинга вновь выбилась Тува (1719 ₽), на втором месте — Чечня с 1646 ₽
В марте Государственная дума одобрила законопроект, по которому с 1 сентября водителей без ОСАГО будут штрафовать не больше одного раза в сутки.
