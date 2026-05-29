Автобус № 17 в Хабаровске изменит маршрут на двое суток

В Хабаровске на период ремонтных работ изменится схема движения автобуса № 17 («Госбанк — Спиртзавод»). С 19:00 2 июня до 02:00 3 июня будет закрыто сквозное движение по улице Салтыкова Щедрина на участке железнодорожного переезда, сообщает пресс-служба администрации города Хабаровск. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
На указанный период маршрут № 17 будет курсировать только до железнодорожного переезда. Пассажирам рекомендуется заранее планировать поездки с учётом временных изменений.
Актуальную информацию о работе и местоположении транспортных средств, а также прогноз прибытия к остановочным пунктам можно получить на интернет сайте «Транспорт27.рф», в мобильном приложении «Go2bus» либо по телефону диспетчерской МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ»: 45 00 56 (работает круглосуточно).
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам:
Почта: red.habkp@phkp.ru