Традиция, вошедшая в Книгу рекордов Гиннесса. 65-й фестиваль цветов в Намангане

Цветник Ферганской долины.
Наманган — крупный город в Узбекистане, расположенный на севере плодородной Ферганской долины. С древних времен он известен как важный центр ремесел и садоводства, теперь к числу его достижений добавилось еще одно: 65-й Международный фестиваль цветов, который проводят в городе, вошел в Книгу рекордов Гиннесса: к празднику за один месяц высадили более 29,4 млн растений: роз, гвоздик, тюльпанов и других цветов, минимальное требование рекорда — 1 млн цветов.
Использовать технику для посадки было запрещено, поэтому все делали вручную. Списки с перечислением посаженного передавались судьям каждый вечер. Официальный судья Guinness World Records Шейда Субаши приехала в Наманган и подтвердила рекорд. «Благодаря замечательной координации и общей цели город Наманган превратился в прекрасное место, где цветы, единство и совершенство являются символом», — сказала она.
Прошлое и настоящее.
Первый фестиваль цветов прошел в Намангане в 1961 году. Тогда местные садоводы выставляли свои лучшие цветы, соревновались в букетах и пели песни. Традиция прижилась. С годами фестиваль становился масштабнее. В 2018 году он получил международный статус: на праздник начали приезжать гости из Киргизии, Казахстана, Таджикистана, России, Турции, Китая и других стран. Это одно из крупнейших событийных мероприятий не только в Узбекистане, но и во всей Центральной Азии.
«Благодаря поддержке президента Узбекистана Шавката Мирзиёева фестиваль обрел новый размах и в настоящее время является одним из крупнейших международных мероприятий, проводимых в республике, приветствую и поздравляю участников и гостей нынешнего, 65-го по счету, юбилейного фестиваля цветов, который является свидетельством развития нашей страны», — сказал хоким Наманганской области Шавкат Абдураззаков в ходе открытия фестиваля.
100 млн цветов.
Юбилейный фестиваль стартовал 24 мая и продлится до 12 июля. Организаторы ожидают около 5 млн гостей. В программе — более 150 событий: научные конференции и форумы, ярмарки ремесленников, концерты, шоу дронов и другое.
Праздник стал важной традицией в жизни наманганцев. «Во время подготовки к фестивалю на сезонные работы привлекаются около 3 тыс. человек. При хороших объемах посаженных цветов они получают $50 (около 3,5 тыс. рублей — прим. ТАСС) в день. Если работы немного, то минимум $35 (около 2,4 тыс. рублей — прим. ТАСС) в день получают. Это дополнительный заработок для местных. Некоторые на своей основной работе берут отпуск на месяц и идут сажать цветы. Мы им выдаем карты посадок, схемы, а они уже вручную все аккуратно высаживают», — поделился один из организаторов.
По его словам, к юбилейному празднику высадили более 100 млн цветов. В Книгу рекордов вошло меньше, потому что одним из условий была высадка растений на ограниченной территории, которая включала несколько главных парков города. Цветы, посаженные в свободном порядке, не подсчитывали.
Цветы из Голландии и местная селекция.
Главный цветок Намангана, его символ и визитная карточка — роза. На время фестиваля розовые кусты разбавляются тюльпанами, гвоздиками, базиликом и другими растениями — всего их около 120 видов.
«Мы берем цветы из Голландии, из Китая, — объясняет организатор. — А потом делаем импортозамещение: перерабатываем, адаптируем под наш климат. Селекционируем сами. Поэтому виды год от года добавляются».
Так в Намангане появились сорта, которые выдерживают жаркое лето Ферганской долины и цветут дольше обычного.
Парад «цветочных» машин.
Открытие фестиваля традиционно ознаменовалось автопарадом. Ретроавтомобили и современные машины были украшены живыми цветами. Кортеж медленно проехал по главной улице Намангана под аплодисменты толпы.
«Больше всего повезло родственникам водителей, — смеется местный житель. — Я видел, как в автомобили набивались целые семьи. Малыши, бабушки — все хотели прокатиться в цветочной машине».
Сразу после парада начались концерты. Танцевальные и вокальные коллективы выступали с номерами, посвященными дружбе народов.
Город с запахом цветов.
Почти два месяца фестиваля — это не просто выставка, это образ жизни города. Тысячи наманганцев каждый день видят цветы из своих окон, дышат их ароматом по дороге на работу, вечером гуляют по освещенным аллеям.
Местные в один голос говорят: на этом фестивале выросло не одно поколение жителей. Поэтому отношение к нему трепетное.
«Это только последние 10 лет фестиваль проводят в мае. Раньше он был у нас в августе. И мы ждали этого момента. С него начиналась подготовка к школе, мы выезжали в магазины за школьной формой. Этот месяц был значимым для нас», — делится своей историей местный житель лет 40.
«Раньше было мало развлечений, да и ситуация в стране, например, после развала СССР тоже не очень хорошая была. Это был для нас большой праздник. Мой отец был милиционером, постоянно пропадал на работе, редко его видели. Но мы точно знали, что он сделает для нас сюрприз, возьмет пару выходных и 22−25 августа мы поедем в город. Будем есть сладости, гулять. Понимаете, это было семейное», — вспомнил он.
Подобная преемственность не прерывается и сейчас, когда уже молодые родители приводят своих детей на праздник, кормят их сладкой ватой, рассказывают о цветах.
Дарья Храмочкина.