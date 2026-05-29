В Козульке через полтора года ожидания семье погибшего бойца СВО выделили участок

В Козульке Красноярского края семье погибшего участника СВО дали землю после жалобы в прокуратуру. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Семья встала в очередь на бесплатный земельный участок для личного подсобного хозяйства еще в сентябре 2024 года. Однако почти полтора года, до января 2026-го, администрация округа так и не решила вопрос.

Прокурорская проверка показала, что местные власти не искали новые участки и не расширяли реестр для этой категории граждан. Семья оставалась в очереди без понятных сроков и решения.

Прокуратура потребовала от главы округа не только предоставить участок конкретной семье, но и расширить список земель для всех участников СВО и их родных, чтобы подобные истории не повторялись. В итоге землю семье погибшего бойца все же передали в собственность.

