В Козульке через полтора года ожидания семье погибшего бойца СВО выделили участок

В Козульке Красноярского края семье погибшего участника СВО дали землю после жалобы в прокуратуру. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Семья встала в очередь на бесплатный земельный участок для личного подсобного хозяйства еще в сентябре 2024 года. Однако почти полтора года, до января 2026-го, администрация округа так и не решила вопрос.
Прокурорская проверка показала, что местные власти не искали новые участки и не расширяли реестр для этой категории граждан. Семья оставалась в очереди без понятных сроков и решения.
Прокуратура потребовала от главы округа не только предоставить участок конкретной семье, но и расширить список земель для всех участников СВО и их родных, чтобы подобные истории не повторялись. В итоге землю семье погибшего бойца все же передали в собственность.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.