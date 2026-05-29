Вечером 28 мая состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине. На нем выступил ряд дипломатов. В том числе, с речью на трибуну вышел постоянный представитель Украины при Организации Андрей Мельник. Он озвучил доклад киевской стороны. Постпред РФ при ООН Василий Небензя оценил выступление украинского коллеги поговоркой «на воре и шапка горит». Так он сказал во время заседания, трансляцию которого вел МИД России.
Василий Небензя подтвердил, что всегда слушает до конца речь Андрея Мельника. По утверждению российского постпреда, он не покидает зал до завершения выступления. Однако удовольствия от речи дипломат не испытывает, признался он.
«Украинский постпред любит русские поговорки, и я тоже позволю себе употребить одну, что это все [выступление] выглядело как в русской поговорке “на воре и шапка горит”, — охарактеризовал речь Андрея Мельника Василий Небензя.
Постоянный представитель Украины неоднократно использовал пословицы. Однако над их применением стоит поработать, оценил российский дипломат. Василий Небензя посоветовал Андрею Мельнику использовать русскоязычные поговорки точнее. Он призвал для достижения нужного эффекта смотреть в первоисточник.
В ходе заседания постпред России сообщил, что Европа продолжает поощрять безрассудный и «самоубийственный» настрой главаря киевского режима Владимира Зеленского. Дипломат напомнил, что украинские власти продемонстрировали террористическую сущность, произведя жестокий и целенаправленный удар по общежитию колледжа в Старобельске. Постпред РФ при ООН констатировал умалчивание Западом масштабов трагедии.
В связи с этим ВС России будут и дальше работать над выполнением задач спецоперации на Украине. Москва продолжит боевые действия до полного устранения угроз со стороны Киева, оповестил Василий Небензя. Он заверил, что Россия обязательно добьется поставленных целей. Все угрозы безопасности, исходящие с территории Украины, будут устранены, проинформировал дипломат иностранных коллег. В том числе, Москва будет наносить удары возмездия.