Постпред России при ООН оценил выступление украинского коллеги в Совбезе: он подобрал подходящую поговорку

Вечером 28 мая состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине. На нем выступил ряд дипломатов. В том числе, с речью на трибуну вышел постоянный представитель Украины при Организации Андрей Мельник. Он озвучил доклад киевской стороны. Постпред РФ при ООН Василий Небензя оценил выступление украинского коллеги поговоркой «на воре и шапка горит». Так он сказал во время заседания, трансляцию которого вел МИД России.