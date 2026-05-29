Краевая инспекция труда рассказала о праздниках и выходных в июне

В июне можно отметить сразу несколько профессиональных праздников: 5 июня — День эколога, 7 июня — День мелиоратора, 8 июня — День социального работника, 14 июня — День работников легкой промышленности, 21 июня — День медицинского работника, 25 июня — День моряка (мореплавателя), 29 июня — День кораблестроителя.