В Хабаровском крае выставке «Живая экзотика» вынесли предостережение

Россельхознадзор выявил нарушения в системе «Меркурий» при обеспечении животных кормами.

В Хабаровском крае организатору выставки животных «Живая экзотика» из посёлка Ванино объявлено предостережение за нарушения при оформлении ветеринарных сопроводительных документов в системе «Меркурий», сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

По данным ведомства, при анализе информационной системы установлено, что на площадку выставки в 2026 году не оформлялись ВСД на корма для животных, хотя по закону такие документы должны сопровождать поставки и подтверждать происхождение и безопасность продукции.

«Таким образом, для кормления животных используются корма, поступившие без ветеринарных сопроводительных документов, тем самым нарушается прослеживаемость подконтрольной продукции при перемещении и хранении», — прокомментировали в ведомстве.

В Россельхознадзоре отмечают, что отсутствие таких документов означает невозможность подтвердить условия производства, эпизоотическое благополучие и безопасность кормов, используемых для животных.

Организатору объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований при содержании животных в культурно-зрелищных целях.

Отметим, это уже второе подобное предостережение с начала года в регионе в сфере содержания животных в зоопарках и выставках.