Прокуратура заинтересовалась пропажей автобусов в Хабаровске

Надзорное ведомство инициировало проверку по факту нарушения графика движения общественного транспорта.

Прокуратура Центрального района Хабаровска по публикации в СМИ проводит проверку соблюдения законодательства при организации пассажирских перевозок, сообщает прокуратура Хабаровского края.

«Предварительно установлено, что индивидуальный предприниматель, ответственный за маршруты № 34 и № 29-П в городе Хабаровске, в течение нескольких дней не обеспечил выход на линию транспортных средств», — говорится в сообщении.

По итогам надзорных мероприятий будет дана оценка правомерности действий перевозчика. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что движение автобусного маршрута № 34 было нарушено из-за того, что крупный перевозчик внезапно снял с линии свои автобусы. По сведениям перевозчика ИП Трофименко В. А. на предприятии сложились форс-мажорные обстоятельства.