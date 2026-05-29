В Красноярском крае к лету готовы более 770 детских лагерей

29 мая в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю рассказали, что подготовка к летнему оздоровительному сезону в регионе идет полным ходом. На данный момент санитарно-эпидемиологические заключения получили более 770 детских лагерей: это более 92% процентов от учреждений, которые находятся под надзором управления.
Всего в предстоящий сезон под контролем будут 832 лагеря: 767 с дневным пребыванием детей, 48 загородных и 17 палаточных. В них планируют оздоровить почти 105 тысяч ребят. Специалисты напомнили, что начать работу смогут только те организации, которые включены в региональный реестр и получили санитарно-эпидемиологическое заключение.
Первые пришкольные лагеря в Красноярском крае уже открылись. Работа по подготовке остальных, включая загородные, продолжается.